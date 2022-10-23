https://news.day.az/world/1505648.html Новый премьер Италии заявила о готовности сотрудничать с НАТО
Новый премьер Италии заявила о готовности сотрудничать с НАТО
Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова тесно сотрудничать с НАТО.
Как сообщает Day.Az, об этом Мелони написала в своем Twitter.
"Готова работать с НАТО, которая является больше, чем военным альянсом: оплотом общих ценностей, которые мы никогда не перестанем отстаивать", - написала она, отвечая генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.
Ранее на сайте Белого дома было опубликовано сообщение, в котором президент США Джо Байдена выразил надежду, что новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжит курс по поддержке Украины.
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