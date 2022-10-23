Пьяный водитель насмерть сбил женщину и ребенка в Москве

Смертельное ДТП устроил пьяный водитель на западе Москвы, сообщает городская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария произошла на улице Богданова у дома № 21. Нетрезвый водитель ехал по дороге на большой скорости и насмерть сбил женщину с ребенком, а потом врезался в другое авто.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства трагедии.