https://news.day.az/world/1505657.html Пьяный водитель насмерть сбил женщину и ребенка в Москве - ВИДЕО
Пьяный водитель насмерть сбил женщину и ребенка в Москве - ВИДЕО
Смертельное ДТП устроил пьяный водитель на западе Москвы, сообщает городская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария произошла на улице Богданова у дома № 21. Нетрезвый водитель ехал по дороге на большой скорости и насмерть сбил женщину с ребенком, а потом врезался в другое авто.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства трагедии.
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