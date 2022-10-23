Экономический крах Евросоюза неизбежен

Европейский союз неминуемо потерпит экономический крах, уверен бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. По его словам, уже сейчас в ЕС идет стремительная индустриализация. И это только начало, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Европейским компаниям газ обходится в десять раз дороже, чем конкурирующим фирмам в США или Китае. Производство уже терпит перебои, и скоро мы увидим, как заводы начинают искать новые локации в Штатах и других странах. Евросоюз в глубоком кризисе", - констатировал экс-чиновник в интервью N-tv.

Проблема еще и в том, что союз отсутствует как таковой, отметил Варуфакис. Яркий тому пример отношение государств-участников ЕС к мигрантам или беженцам, с которыми "каждый поступает по-своему".

"Это же касается и газа. Когда заходит речь о переходе на зеленые технологии, мы тоже не можем достигнуть согласия", - добавил политик, напомнив, что во время кризиса внутренний раздор проявляется особенно остро.