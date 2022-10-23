В Словении выбирают президента

Голосование на выборах президента началось в воскресенье в Словении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В 07:00 по местному времени (09:00 GMT+4) по всей стране открылись более 3 тыс. избирательных участков.

В выборах участвуют семь кандидатов. Фаворитом считается бывший министр иностранных дел, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар.

Избирательные участки закроются в 19:00 (21:00).