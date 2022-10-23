В Сети появилось видео со сбившим в Москве насмерть мать и сына водителем

Водитель автомобиля Audi 22 октября насмерть сбивший женщину и ребенка на западе Москвы, едва стоял на ногах. Видеозапись последствий трагичного ДТП появилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах автолюбителя поддерживают за руки очевидцы. Тот, наклонившись вперед и шатаясь, опирается на машину.

"Ты убежишь, не убежишь - тебя по-любому найдут. Лучше стой здесь", - советует ему один из мужчин.

Женщина требует "оставить" гонщика, поскольку "у него рука болит".

"Ничего страшного. Уже сделал", - отвечают ей.