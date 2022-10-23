В Сети появилось видео со сбившим в Москве насмерть мать и сына водителем
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Водитель автомобиля Audi 22 октября насмерть сбивший женщину и ребенка на западе Москвы, едва стоял на ногах. Видеозапись последствий трагичного ДТП появилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

На кадрах автолюбителя поддерживают за руки очевидцы. Тот, наклонившись вперед и шатаясь, опирается на машину. 

"Ты убежишь, не убежишь - тебя по-любому найдут. Лучше стой здесь", - советует ему один из мужчин. 

Женщина требует "оставить" гонщика, поскольку "у него рука болит". 

"Ничего страшного. Уже сделал", - отвечают ей.  

После смертельной аварии 37-летний водитель Audi отказался от медосвидетельствования на опьянение. На него возбудили уголовное дело о ДТП с гибелью двух человек, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. 

В СК уточнили, что вечером 22 октября автомобилист на улице Богданова сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по "зебре". 42-летняя женщина и ее пятилетний ребенок скончались.