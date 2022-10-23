В Германии демонстранты призвали к проведению политики солидарности - ВИДЕО
В ряде городов Германии по призыву профсоюзов и ряда организаций, включая Greenpeace, прошли демонстрации с призывом к правительству разработать справедливую политику солидарности в условиях энергетического кризиса и роста цент, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Самая многочисленная манифестация состоялась в Берлине. Участники маршей призвали также ускорить переход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии.
В сентябре инфляция в Германии составила рекордные 10,9%.
В пятницу Бундестаг одобрил правительственный пакет помощи размером 200 млрд евро, средства должны быть направлены на сдерживание роста цен на энергоносители и помощь немецким предприятиям.
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