В Турции представят беспилотный военный автомобиль тяжелого класса Kapgan
Турецкая оборонная компания HAVELSAN представит беспилотный военный автомобиль тяжелого класса Kapgan ("Капган").
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", инженеры HAVELSAN уже некоторое время работают над созданием беспилотных наземных, воздушных и морских транспортных средств в соответствии с концепцией "цифрового единства".
Kapgan впервые будет выставлен на выставке SAHA EXPO Defense & Aerospace, которую оборонный аэрокосмический кластер SAHA İstanbul организует в Стамбуле 25-28 октября.
Беспилотный военный автомобиль тяжелого класса получил название в честь кагана тюркского каганата "Капаган Каган", что означает "Завоеватель".
Машина привлекает внимание системой вооружения, использующей заряды 30x113 мм.
Пушка обладает превосходными бронебойными свойствами в отношении воздушных и наземных целей и позволит обеспечить эффективное сдерживание на расстоянии до 2000 метров.
В Kapgan могут быть интегрированы системы вооружения разных типов и калибров.
Благодаря колесной конструкции, обеспечивающей высокую маневренность, Kapgan будет обладать превосходными эксплуатационными возможностями при любых погодных условиях и условиях местности и видимости.
Kapgan будет обеспечивать дневное/ночное видение и работу, благодаря 5-километровой линии передачи данных для военно-тактических сетей, инфраструктуре GSM и спутниковой связи, 4-метровой регулируемой периметральной мачте и высокотехнологичным сенсорным системам.
Благодаря встроенному в транспортное средство проводному или беспроводному дрону его можно будет использовать и в качестве реле в случаях, когда радиус действия недостаточен.
Благодаря эффективному решению против асимметричных угроз, автоматическому отслеживанию целей и высокой мобильности, Kapgan обеспечит поддержку, необходимую для операций в жилых районах, успешно выполнит задачи по разведке, наблюдению и патрулированию.
Эргономичные и модульные наземные станции управления и контроля Kapgan позволят повысить наступательные возможности силовых структур Турции.
Беспилотный наземный автомобиль тяжелого класса имеет массу 1400 кг и грузоподъемность 600 кг.
Kapgan развивает скорость до 25 километров в час и может беспрерывно работать в течение 6 часов.
Электромобиль выполняет такие операции, как преодоление препятствий высотой 0,5 метра и преодоление траншеи шириной до 1,2 метра.
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