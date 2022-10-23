Число случаев COVID-19 в мире превысило 627 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 627,47 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,57 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 844,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 264 человека, в Индии - 376, во Франции - 2 384, в Бразилии - 3 193, в Германии - 1 818.