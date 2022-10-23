Си Цзиньпин заявил, что Китай будет защищать глобальный мир

Китай намерен отстаивать интересы глобального мира и развития. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин, переизбранный на первом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва на ключевой в китайской иерархии пост генерального секретаря ЦК КПК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем работать с народами всех других стран, чтобы отстаивать такие общие ценности человечества, как мир, развитие, честность, правосудие, демократию и свободу, чтобы защитить глобальный мир и способствовать глобальному развитию, а также продолжать содействовать созданию человеческого сообщества с общим будущим", - сказал Си Цзиньпин на встрече с представителями китайской и иностранной прессы в Золотом зале Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

Идею "человечества общей судьбы" Си Цзиньпин озвучил в 2017 году на сессии Генеральной ассамблеи ООН, изложив концепцию построения сообщества единой судьбы человечества и достижения общего и взаимовыгодного развития.