Трамп намекнул, что готов побороться за пост президента США в 2024

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что готов принять участие в следующих выборах в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На выступлении перед своими сторонниками в Техасе Трамп в очередной раз заявил, что результаты прошлой президентской гонки, которая прошла в 2020-м, были сфальсифицированы.

"Я дважды выдвигался. Я победил дважды... Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны... Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", - подчеркнул Трамп.

В сентябре политик отмечал, что в скором времени примет решение о том, будет он бороться за пост президента США в 2024 году.