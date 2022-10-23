Япония и Германия планируют провести переговоры глав МИД и Минобороны

Япония и Германия в начале ноября планируют провести переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что переговоры могут пройти в рамках визита главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси в Германию для участия во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в Мюнстере 3-4 ноября. Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада должен будет присоединиться к переговорам в формате "два плюс два" по видеосвязи. Главными темами встречи, как ожидается, станут ситуация в Украине и Китай.