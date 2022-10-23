Нападение с ножом в Израиле

Израильская полиция в субботу вечером ликвидировала террориста, который ранее совершил нападение в Восточном Иерусалиме. Сообщается, что нападавший ударил ножом в спину прохожего - 20-летнего религиозного еврея - и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. После поисков полицейские обнаружили террориста на футбольном поле и, по сообщениям СМИ, застрелили, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.