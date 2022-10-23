Найдены обломки самолета, на борту которого находился немецкий миллионер

Во время поисково-спасательных мероприятий, проводимых в связи с пропавшим накануне у берегов Коста-Рики частным самолетом были найдены тела двух человек. Их личности не раскрываются. Среди найденных погибших есть один ребенок.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание El Observador, ссылаясь на заявление министерства общественной безопасности.

Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки летательного аппарата.

Вчера стало известно, что у берегов Коста-Рики пропал частный самолет, на борту которого были пять граждан Германии.

Как позже писала немецкая газета Bild am Sonntag, на борту находился основатель крупнейшей в Германии сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер, его возлюбленная Кристиана Шикорски, их дети Арон и Финя, а также еще один немец Маркус Куррек. Самолет направлялся из Мексики в аэропорт города Лимон.