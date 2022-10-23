https://news.day.az/world/1505744.html Военный самолет упал на двухэтажный дом в России - ФОТО - ВИДЕО
Военный самолет упал на двухэтажный дом в России - ФОТО - ВИДЕО
Истребитель "Су" упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории "Су". Выехал на место", - написал он.
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