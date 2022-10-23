Военный самолет упал на двухэтажный дом в России

Истребитель "Су" упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории "Су". Выехал на место", - написал он.