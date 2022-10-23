Первые минуты после падения самолета на жилой дом в Иркутске

Истребитель "Су" упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Сети появились кадры первых минут после падения самолета на жилой дом в Иркутске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.