https://news.day.az/world/1505747.html Момент падения самолета в Иркутске попал на видеорегистратор
Момент падения самолета в Иркутске попал на видеорегистратор
Момент падения самолета попал на видеорегистратор в Иркутске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Истребитель "Су" упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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