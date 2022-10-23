Момент падения самолета в Иркутске попал на видеорегистратор

Момент падения самолета попал на видеорегистратор в Иркутске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Истребитель "Су" упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.