Власти Испании заявили, что газопровод во Францию будет строиться не менее четырех лет

Трубопровод BarMar из Испании во Францию может быть построен как минимум за четыре года. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, пишет Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По нашим расчетам, это займет около четырех или пяти лет", - отметила Рибера.

По ее словам, по новому трубопроводу пойдут газ и водород. При этом проект должен отвечать всем требованиям безопасности, когда речь идет о доставке водорода.

Она добавила, что после окончания строительства новая инфраструктура во Франции соединится с другими газовыми коридорами Европы.