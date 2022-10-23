Иран и Турция достигли соглашения в сфере экспорта газа

Официальные лица Ирана и Турции достигли определенных договоренностей относительно экспорта иранского газа в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Shana, об этом сообщил в воскресенье представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Рза Джолайи.

По его словам, в связи с этим в Турции состоялась встреча между официальными лицами турецкой компании Botaş и иранской Национальной газовой компании.

Джолайи добавил, что согласно достигнутым договоренностям, все технические мероприятия в процессе экспорта газа в Турцию будут осуществляться в течение следующих шести месяцев при координации сторон. Так, будут осуществлены ремонт трубопроводов, катодная защита, обновление покрытий трубопроводов, обновление станции в городе Базарган в провинции Западный Азербайджан Ирана.

Отметим, что экспорт газа из Ирана в Турцию в среднем составляет 30 млн кубометров в сутки. Иран экспортирует лишь небольшую часть добываемого в стране газа, около 6%. Иран ежедневно добывает от 900 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа.