https://news.day.az/world/1505758.html Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Украине
Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Украине
В воскресенье между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговоры стороны обсудили ситуацию в Украине.
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