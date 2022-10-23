Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Украине
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В воскресенье между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговоры стороны обсудили ситуацию в Украине.