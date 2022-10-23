Улица "утонула" в свекле из-за перевернувшегося грузовика на Кубани

В Краснодарском крае перевернулся "КамАЗ", набитый свеклой. Кадры с места появились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в Тимашевском районе. Из-за аварии свекла покрыла несколько десятков метров дороги.

Досталось и одному магазину - его буквально засыпало корнеплодами. Работники сняли видео и заявили, что сначала приняли падение грузовика за взрыв мусорки.

"Такой грохот был неимоверный. Я думал, мусорку кто-то (подорвал)", - говорит голос за кадром.

По словам очевидцев, водитель грузовика и другие люди не пострадали. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.