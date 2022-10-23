В Иркутске 150 домов остались без света после крушения Су-30

После падения самолета Су-30 в Иркутске 150 домов остаются без света, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, передает Day.Az.

"150 домов без света. В 22:30 нужно их всех подключить", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, в воскресенье во время испытательного полета Су-30 упал в частном секторе Иркутска. Затем начался пожар на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировано. Погибли два пилота. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").