Во Франции планируют отменить часть поездов

Движение поездов на востоке Франции в регионе Гранд-Эст может быть ограничено из-за повышения тарифов на электроэнергию. Об этом заявил председатель совета региона Гранд-Эст Жан Роттнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Регионам придется закрывать железнодорожные линии, если государство решит перекладывать на них расходы за всплеск цен на электричество", - приводит его слова издание "Репюбликен лоррэн". "Многие главы регионов говорят, что если в какой-то момент не будет найдена некая форма компенсации, мы будем работать в убыток, то есть нам придется закрывать линии", - добавил он.

По словам Роттнера, с 2024 года регионы должны будут за свой счет оплачивать дополнительные 8% дорожных пошлин, что усложнит содержание транспортной инфраструктуры. При этом ранее министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон заявлял, что государство не предусматривает дотации для регионов на компенсацию роста тарифов на электроэнергию для общественного транспорта.