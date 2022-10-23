Российский аналог StarLink

С российского космодрома "Восточный" в субботу вечером запущен спутник Скиф-Д, который должен стать демонстратором технологий для проекта "Сфера" - программы широкополосного доступа в интернет, аналога системы StarLink. Сообщается, что проект разрабатывался с 2018 года, но финансирование было урезано. Теперь в рамках проекта "Сфера" планируется вывести на орбиту 162 аппарата, ранее планировалось более 500, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.