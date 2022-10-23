Кадры разрушений на месте падения Су-30 в Иркутске

Появились новые кадры с места крушения самолета Су-30 в Иркутске. Их опубликовала пресс-служба Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видны разрушения, которые получил двухэтажный дом, в который врезалось воздушное судно.

Напомним, самолет 23 октября упал на жилой дом. Двое летчиков-испытателей погибли. Жертв среди населения нет.