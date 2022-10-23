В России директор прогнал школьниц из столовой

В Сети появилось видео, на котором Надежда Иванась, директор школы № 29 в Новороссийске (РФ), отправляет детей из столовой покупать еду "в шаурму", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах девочки заявляют, что хотят купить булочку. Женщина спрашивает, питаются ли девочки с классом. Получив отрицательный ответ, педагог отправляет школьниц покупать булочку "в шаурме".