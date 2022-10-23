https://news.day.az/world/1505799.html Ранен проармянский пропагандист Семён Пегов - ОБНОВЛЕНО
Ранен проармянский пропагандист Семён Пегов - ОБНОВЛЕНО
Военкор Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков центра.
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19:34
Проармянский пропагандист Семён Пегов ранен под Донецком.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении телеграм-канала Пегова.
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