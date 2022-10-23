Ранен проармянский пропагандист Семён Пегов

Военкор Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков центра.

---

19:34

Проармянский пропагандист Семён Пегов ранен под Донецком.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении телеграм-канала Пегова.

Новость обновляется