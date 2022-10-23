Шойгу и Остин обсудили Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил ситуацию в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Украине", - сообщили в Минобороны РФ. В пятницу по инициативе американской стороны также состоялся телефонный разговор Шойгу и Остина.