Орбан обвинил ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил левую оппозицию внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза в том, что они пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа. Соответствующее заявление он сделал, выступая в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства утверждал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения. В связи с этим он указал, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и "способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом".

"Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе", - сказал Орбан о теневом правительстве оппозиционных партий и выступающих в их поддержку лидерах ЕС.