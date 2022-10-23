Китайские ученые "уничтожили" Starlink ядерным ударом

Китайское издание South China Morning Post опубликовало исследование ученых из КНР. Они создали модель того, как можно уничтожить все спутники Starlink Илона Маска одним ядерным ударом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению Пекина, проект Маска может угрожать национальной безопасности КНР, поэтому в Китае изучают уязвимости системы. Специалисты установили, что сеть спутников можно уничтожить одним ударом: для этого надо взорвать ядерную бомбу мощностью 10 мегатонн на высоте 80 километров над Землей. Благодаря тому, что на этой высоте еще есть воздух, образуется радиоактивное облако.

"Из-за высокой концентрации продуктов деления внутри облака испускаемые гамма-лучи и бета-частицы имеют большую силу, что усиливает их воздействие на летательные аппараты и объекты связи в зоне поражения", - сказал автор исследования, физик-ядерщик Лю Ли.

Если соблюдать расчеты, радиация повредит только спутники Starlink, а другие околоземные аппараты не пострадают.