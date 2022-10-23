В Сомали боевики атаковали отель

По меньшей мере три человека погибли, еще восемь получили ранения в воскресенье при нападении боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на отель в городе Кисмайо на юге Сомали. Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

"Террористы атаковали отель "Тавакал", внутри здания продолжается бой между бойцами службы безопасности и боевиками", - заявил офицер полиции Абдуллахи Исмаил.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал со ссылкой на начальника полиции штата Джубаленд Мохамеда Наси Гуледа, что внутри отеля находятся три вооруженных террориста. "В самое ближайшее время службы безопасности зачистят помещения отеля", - заявил он.