Эрдоган о деталях зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в развитие зерновой сделки, заключенной в июле в Стамбуле, начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время последнего разговора с [президентом РФ Владимиром] Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", - сказал турецкий лидер, общаясь в воскресенье с молодежью в городе Диярбакыр на юго-востоке страны.

"Мы предприняли шаги в направлении поставок в бедные страны, в том числе в Африке, не только зерна, речь идет об удобрениях. Необходимо помочь этим странам, которые всерьез испытывают вопросы с засухой, в решении проблем с удобрениями", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что в течение последнего месяца пять раз общался Путиным и столько же с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Эрдоган, по его словам, продолжает телефонную дипломатию по урегулированию украинского кризиса с президентом США Джо Байденом.

Эрдоган также рассказал, что с 1 августа, когда была начата реализация зерновой сделки, с Украины вывезено свыше 8 млн тонн сельхозпродукции.