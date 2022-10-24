Европу ожидают рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

Эксперты Международного валютного фонда обнародовали доклад, в котором дали оценку динамики роста цен на природный газ и электричество в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, эксперты отмечают, что накопленные резервы природного газа могут позволить Европе выдержать зиму 2022-23.

"Весной Европа будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - говорится в документе.