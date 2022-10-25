https://news.day.az/world/1505861.html Овцы оккупировали центральные улицы Мадрида - ВИДЕО
Овцы оккупировали центральные улицы Мадрида - ВИДЕО
Около 1200 овец и 200 коз прошли по городским улицам Мадрида в рамках ежегодного перегона на зимние пастбища. Фестиваль проходит с 1994 г., когда суд признал за пастухами право на проход со скотом по центру столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, тогда акция проходила в знак протеста против ущемления прав животноводов. Теперь этот фестиваль стал одной из ярких традиций и напоминанием о значении сельского хозяйства в жизни страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре