Петербуржцы устроили массовую драку

Мужчины массово подрались в центре Санкт-Петербурга из-за "неджентльменских" ухаживаний. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, драка произошла возле торгового комплекса "Невский центр" на Невском проспекте 23 октября.

По словам свидетелей инцидента, двое молодых людей начали "некультурно" приставать к проходящим мимо девушкам. За девушек вступились их знакомые и завязалась массовая драка.

"Пьяные были двое. Они вышли из торгового центра, что-то заорали. В какой-то момент резко берут меня за талию и начинают уносить куда-то. Я начинаю орать, они меня отпускают, и я убегаю. Он начинает разговаривать с моей знакомой, и я подхожу к ним. Мы стоим, подлетает пьяный дядька и хватает нас. Тогда я начинаю его бить, и после этого на него налетели все мои знакомые и друзья. Потом выбегает охранник, выстреливает из ракетницы", - рассказала участница событий Ника.

Другие обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются.