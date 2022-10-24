Илон Маск обвинил газету The Washington Post в лицемерии

Американский предприниматель Илон Маск назвал газету The Washington Post лицемерной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на запись одного из своих подписчиков в Twitter о том, что влиятельные люди используют журналистику, в том числе The Washington Post, чтобы защитить свои интересы, Маск написал: "Точно. The Washington Post - такие лицемеры".

Миллиардер не пояснил, в чем именно, по его мнению, проявилось лицемерие газеты. Ранее в ней неоднократно появлялись материалы о том, что Маск испытывает сложности с реализацией своих планов по покупке компании Twitter.

Отмечается, что американские СМИ в последнее время в целом были критически настроены к Маску. Агентство Bloomberg, например, сообщало, что власти США могут проверить его бизнес на соответствие интересам национальной безопасности.