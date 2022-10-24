В Эстонии растет число нуждающихся в социальном пособии

Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С января по сентябрь этого года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 млн евро. Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в Эстонию военных беженцев с Украины и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии", - говорится в публикации.

Отмечается, что в 2018 году число подобных пособий достигало показателей нынешнего года - 75 402, а в 2021 году было удовлетворено 60 356 ходатайств о выплате прожиточного пособия.