США предсказали экономический кризис

Засушливая погода привела к падению уровня воды в реке Миссисипи до крайне низкого. Обмеление грозит США экономическим кризисом, допустил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корреспондент NBC Морган Чески назвал ситуацию с Миссисипи "совершенно прискорбным зрелищем". Он рассказал, что некогда части русла реки сейчас стали ее берегами. "В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5-6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - отметил журналист.

Из-за обмеления движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось или прекратилось. Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй заявила, что ситуация плоха. "Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", - предсказала она.

В свою очередь фермер из Арканзаса Роджер Смит добавил, что "никогда еще не видел столь низкого уровня реки". Он отложил сбор урожая соевых бобов, поскольку у него нет места для хранения, а перевезти товар по реке возможности нет. "Проблема усугубляется по мере того, как исчезает река", - заключил телеканал.