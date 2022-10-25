Британцев призвали греть тапочки в микроволновке зимой

Журналист Изольда Уолтерс заявила, что жителям Великобритании следует греть тапочки в микроволновой печи и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. Об этом она написала в материале для Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор отметила, что температуру воздуха в квартирах возможно поддерживать, используя самонагревающиеся столы. Кроме того, она напомнила о конфорке, которые оставляет напитки горячими. Уотерс также призвала британцев греть тапочки в микроволновке, что сохранять тепло зимой.

Из-за включенного отопления жителям Британии грозит увеличение счетов за коммунальные счета на 75 процентов. Стоимость пятидневной работы из дома по четыре часа составит 90 фунтов стерлингов.