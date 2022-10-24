В Турции усилили контроль за проливом Босфор

Турецкая газета Milliyet пишет, что ВС Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин, передает Day.Az.

По информации издания, ситуацию в проливе контролируют с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей. Также за Босфором наблюдают с помощью электрооптических систем наблюдения.

"6 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкёй в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет газета.