Глава МИД Великобритании объявил, кто должен стать новым премьер-министром

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что новым главой правительства страны должен стать экс-министр финансов Риши Сунак. В понедельник на своей странице в Twitter Клеверли написал, что поддержит его кандидатуру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак, - написал Клеверли. - Он может рассчитывать на мою полную поддержку в качестве нашего премьер-министра, и свой голос я отдам за него".

Кандидатуру Сунака в понедельник поддержала также экс-глава британского МВД Прити Пател. Ранее она выступала на стороне Бориса Джонсона, который 6 сентября покинул премьерское кресло, но пытался в него вернуться.

Еще в воскресенье сам Клеверли также заявлял, что хотел бы вновь увидеть на премьерском посту Джонсона, однако вскоре тот объявил, что не будет участвовать в выборах. За должность главы правительства продолжают бороться только Сунак и лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Согласно подсчетам британских СМИ, бывший министр финансов заручился поддержкой почти 150 депутатов, а у Мордонт нет и 30 голосов. Это означает, что Сунак может быть провозглашен новым главой Консервативной партии уже в понедельник. Таким образом, премьер-министром Соединенного Королевства он может стать уже на следующий день, 25 сентября, сменив Лиз Трасс.