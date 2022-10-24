Международный медицинский гигант проведет массовые увольнения

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips решил серьезно сократить персонал для повышения производительности компании - медицинский гигант приготовился уволить около 4000 сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Международная компания заявила, что расходы на сокращение сотрудников в ближайшие кварталы составят около 300 миллионов евро (295 миллионов долларов). Реструктуризацию провел новый исполнительный директор компании Рой Джейкобс, в этом месяце он пришел на пост, который ранее занимал Франс ван Хаутен.

Причиной такой меры стали высокие траты на отзыв системы поддержки пациентов с нарушениями дыхания во сне, таким образом, компания пытается компенсировать убытки. Впервые Philips отозвала устройства апноэ сна в июне 2021 года, на что было выделено около 885 миллионов евро (867,3 миллиона долларов). В третьем квартале 2022 года чистые убытки компании составили 1,33 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) по сравнению с прибылью в размере 2,97 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) за аналогичный период годом ранее.