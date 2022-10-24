Польша арендовала американские дроны

Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение об аренде комплекта разведывательно-ударных дронов MQ-9A Reaper у американской компании General Atomics. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость контракта составляет 70,6 миллиона долларов. Вооруженные силы Польши смогут использовать комплект MQ-9A до приобретения и ввода в эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

Отмечается, что приобретение MQ-9B сделает польские вооруженные силы первыми обладателями дронов класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета) на восточном фланге НАТО.