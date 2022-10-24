В этой стране зафиксировали сильное загрязнение воздуха

В Таиланде зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution, передает Day.Az.

Загрязнение зафиксировали в 15 районах Бангкока. Индекс качества воздуха в этой стране дошел до красного уровня, который считается "нездоровым", - показатель находится в диапазоне от 151 до 158 пунктов при норме в 50. Воздух также оказался загрязнен в 25 других районах страны.

По данным мониторинга, высокие показатели по загрязнению также заметили в Индии. Индекс превысил показатели Таиланда и в некоторых районах находится на уровне в 173 пункта. В других частях страны индекс дошел до фиолетового уровня, который описывают как "очень нездоровый", - значение достигло 244 пунктов.