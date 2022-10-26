Режим Макрона окончательно стал авторитарным, Франции грозит финансовый хаос

Во Франции уже возникли серьезные проблемы с бюджетом. У правительства просто не хватает денег, чтобы выделить их на все нужды. Годовой бюджет на энергетику региональные власти потратили еще летом, а помимо этого, государство еще должно поддержать бизнес и простых французов, многие из которых уже вынуждены ограничивать себя в еде.

Day.Az со ссылкой на Известия сообщает о финансовом хаосе, который сейчас грозит всей Франции.

Протесты во Франции

Впервые в современной истории Франции продуктовая инфляция достигнет настолько высоких значений, что с января цены на молоко вырастут сразу на треть, хотя в 2022 году ценники уже росли дважды. Покупатели уверены, что теперь молочные продукты могут стать просто не по карману.

"Я как все. Покупала сыр и творожки, так что мне влетит это в копеечку", - рассказывает местная жительница.

"У меня дети, я не могу отказаться от молока", - добавляет мужчина.

Такое решение властей - попытка хоть как-то сбить градус протестов. Забастовка в стране выходит на общенациональный уровень, работать отказывается каждый пятый француз. Вместо этого проходят ежедневные митинги с требованием остановить инфляцию, поднять зарплаты и помочь бизнесу. Причем сами бастующие с каждым днем только усугубляют ситуацию: к нехватке бензина по всей стране теперь добавился дефицит электричества. Крупнейшие АЭС простаивают, на подходах к ним возвели баррикады.

"Эту забастовку нужно заканчивать как можно скорее. Иначе мы уже в декабре увидим отключения от электричества даже тех отраслей, которые, казалось бы, были гарантированы атомными станциями независимо от наличия газа, нефти и чего бы то ни было еще", - считает глава профсоюзов энергетики Франции Ксавье Пьекатзик.

"Потратили весь бюджет"

Поставить всю страну на грань голодной гибели угрожают аграрии. Зернохранилища уже перестали отдавать продукцию на переработку, а некоторые начали процедуру банкротства. И дело не в урожае - запасов хватит еще на несколько месяцев. Но, чтобы зерно не испортилось, нужно электричество, а денег на него у бизнесменов не осталось. Все громче и яростнее бизнесмены и рабочие требуют помочь им за счет государства. Но, кажется, сделать это власти просто не в состоянии. Бюджет пал жертвой неудачной политики властей, это признали даже в Сенате.

"Еще на 31 июля французские коммуны потратили весь выделенный на энергетику годовой бюджет. А ведь это только начало. Сейчас что ни день добавляются новые расходы, новые обязательства. То есть бюджет просто рассыпается на глазах", - говорит глава фракции республиканцев в сенате Жерар Ларше.

Сейчас власти пытаются придумать бюджет уже на следующий год. Получается с трудом. На слушаниях в парламенте к первоначальному проекту возникли масса вопросов и замечаний - такого не было со времен кризиса 2008. И власти пошли на редкий шаг - продавили бюджет без голосования.

"Нам нужно изучить еще очень много вопросов, замечаний и поправок. Очевидно, что мы не уложимся в хронологические рамки и опоздаем с этим бюджетом, по крайней мере с первой его частью. К тому же я чувствую желание многих депутатов голосовать против этого проекта. Но нашей стране нужен бюджет. Поэтому я прибегаю к статьям 49 и 3 нашей конституции", - заявила премьер Франции Элизабет Борн.

Удар по демократии

Эта статья говорит о праве премьера утвердить первую часть бюджета в обход сената. Это право часто применял Шарль де Голль, но со временем его стали считать признаком совсем недемократического режима.

"Режим Макрона окончательно стал авторитарным. Его министры нарушают законы и конституцию, пытаясь запретить работникам митинговать и устраивать забастовки. И вот теперь они принимают бюджет, невзирая на мнение большинства! Мы будем бороться, мы будем требовать смены такой политики!" - говорит депутат от партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано.

Сторонники Макрона идут в контратаку. Их главный тезис - нельзя допустить, чтобы вслед за экономическим кризисом в страну пришел и политический хаос. Однако именно его угроза сейчас все сильнее витает в воздухе Национальной ассамблеи. Депутаты впервые в истории рассматривают одновременно сразу две инициативы о вотуме недоверия правительству.