Темпы роста экономики Китая ускорились

Рост экономики Китая в третьем квартале 2022 года составил 3,9% в годовом выражении, увеличение ВВП с начала 2022 года составило 3%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Показатель за третий квартал оказался выше ожиданий международных аналитиков в 3,4%, сообщает CNBC.

"Валовой внутренний продукт Китая в третьем квартале вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом, превзойдя ожидания <....> Аналитики ожидали, что Китай сообщит о росте ВВП на 3,4% в третьем квартале", - говорится в материале.

В то же время уровень роста китайской экономики с начала года продолжает находиться ниже целевой отметки в 5,5%. Отставание увеличения ВВП от оптимального уровня связано с замедлением производственных мощностей на фоне коронавирусных локдаунов во втором квартале 2022 года, уточняется в статье.

"Меры контроля за деловой активностью, связанные с COVID, особенно во втором квартале года, оказали давление на экономический рост <....> Последний конгресс не дал понять, скоро ли закончится или продолжится политика в отношении COVID", - заключил CNBC.