США отправят на орбиту два военных спутника

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США. Об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В рамках миссии USSF-44 на геосинхронную орбиту планируется вывести большой космический аппарат весом 3,7 тонны, задачи которого неизвестны, и исследовательский микроспутник TETRA-1.

Запуск будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 16:44 по времени Восточного побережья США.

При этом два многоразовых боковых ускорителя ракеты должны совершить управляемую вертикальную посадку на площадках на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, а центральный ускоритель будет расходуемым.