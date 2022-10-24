Экоактивисты испортили восковую фигуру Карла III в музее мадам Тюссо

Двое экоактивистов измазали восковую фигуру британского короля шоколадным тортом в музее мадам Тюссо. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участники акции "Просто остановите нефть", 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-лений Том Джонсон из Сандерленда, купили билеты в Музей мадам Тюссо. Около 10.30 они перешагнули через ограждение фигуры Карла III и вымазали ее шоколадным тортом.

"Мы здесь, потому что мы стремимся защитить наши свободы и права, потому что мы стремимся защитить эту зеленую и приятную землю, которая является наследством всех нас", - сказали экоактивисты.

Они также вспомнили слова Елизаветы II на прошлогодней конференции ООН по изменению климата в Глазго. "Время слов перешло во время действий", - процитировали слова покойной королевы активисты.

Полиция заявила, что четыре человека были арестованы по этому делу. С начала октября общее число заключенных под стражу участников акции "Просто остановите нефть" составило почти 600 человек.