Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки

Часы Apple Watch помогли диагностировать рак у ребенка. Об этом сообщает местное издание Hour Detroit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно журналистам, гаджет от Apple помог 12-летней жительнице Флашинга (штат Мичиган) Имани Майлз. В одну из ночей мать Имани Джессика заметила, что Apple Watch ее дочери издают громкие звуки - как оказалось, устройство посылало уведомления об аномально высоком пульсе.

"Это действительно странно, потому что раньше такого никогда не было", - заявила Джессика. По ее словам, она испугалась и отвезла дочь в больницу. Осмотревшие пациентку медики диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию. Также медики обратили внимание на нейроэндокринную опухоль, которая довольно редко встречается у детей.

По словам медиков, им удалось удалить опухоль - жизни ребенку ничего не угрожает. "Если бы у нее не было этих часов, все могло быть намного хуже", - отметила в разговоре с журналистами мать Имани Майлз.