В Польше заявили о поддержке совместных закупок газа в ЕС

Польша поддерживает инициативу совместных закупок газа в Европейском союзе, но только при условии, что они будут осуществляться на добровольных началах. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совместные закупки, которые предлагает часть стран-членов, могут стать шансом на то, чтобы покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием - они должны опираться на принцип добровольности. Никого нельзя заставлять совершать эти совместные закупки", - сказал он.

По словам представителя польского правительства, "часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами на газ, поэтому их нельзя заставлять вступать в переговоры, где эти переговорные перспективы могут быть ниже".

Как пояснил Шинковский вель Сенк, это касается в том числе и Польши, которая недавно завершила несколько инвестиций в области газовой инфраструктуры: открыла интерконнектор с Литвой в мае этого года, интерконнектор со Словакией в августе и газопровод "Балтик пайп" месяц назад. "Эти инвестиции привели к тому, что с точки зрения газовой безопасности Польша сейчас одна из самых безопасных стран в Европе. В этой связи у Польши относительно сильная переговорная позиция, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами", - указал он.

"Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности. И этот принцип добровольности в итоговых постулатах саммита ЕС содержится", - заключил Шинковский вель Сенк.