Жителей Молдовы призвали не пользоваться лифтами

Власти Молдовы призвали граждан страны не пользоваться лифтами и снизить температуру в офисах до 19 градусов из-за дефицита газа и электроэнергии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. С такими рекомендациями выступило в понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике.

"Призываем каждого гражданина и сотрудника внести свой вклад в процесс оптимизации потребления энергетических ресурсов. <...> Ограничить использование лифта. <...> В рабочее время не повышать температуру выше 19 градусов по Цельсию и снизить ее до 15 градусов после 17:00", - говорится в обращении. Среди рекомендаций также максимальное использование дневного света и отключение от электросети приборов.

Прибегать к закрытию школ и остановке городских троллейбусов власти пока не намерены, заверил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Для начала он предложил отключить иллюминацию зданий, также, по его словам, рассматривается возможность сокращения энергопотребления в ресторанах и магазинах.